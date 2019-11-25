بعد إعلانها القضاء على "داعش"... القوات الأمريكية تستأنف عملياتها ضده شمالي سوريا

موسكو - سبوتنيك. أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الإثنين، نقلاً عن مسؤولين عسكريين، بأن القوات الأمريكية قامت بالاشتراك مع القوات الكردية، بعملية "واسعة النطاق"، كما أكد البنتاغون، ضد مقاتلي "داعش" في محافظة دير الزور السورية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لبيان أصدره التحالف العسكري الأمريكي المتمركز في بغداد، نتيجة للعملية، تم "تصفية" و"إصابة" العديد من مقاتلي "داعش"، وتم القبض على أكثر من عشرة إرهابيين.

وقال القائد العام للقوات المسلحة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيت ماكنزي: "على مدار الأيام والأسابيع القادمة، ستنتعش وتيرة القتال ضد ما تبقى من تنظيم داعش"، حسبما ذكرت الصحيفة.

وفي وقت سابق من شهر آذار/ مارس من هذا العام، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، بما ينهي ما يسمى "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، والتي امتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وجاء إعلان قسد بعد يوم واحد من إعلان الناطقة الصحافية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، أن الأراضي السورية باتت محررة بنسبة 100 بالمئة من إرهابيي تنظيم "داعش".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، إلا أنه أكد بقاء قسم منها في سوريا، بهدف "حماية" حقول النفط في البلاد.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، رات هوفمان، في وقت سابق، أن أرباح النفط السوري تذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية وليس إلى الولايات المتحدة.

ودخل الجيش السوري إلى شرق الفرات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد إطلاق تركيا عملية عسكرية للقضاء على الوحدات الكردية في شمالي سوريا.

وكانت دمشق قالت في وقت سابق أن وجهة الجيش السوري بعد تحرير إدلب ستكون شرق الفرات.