النيابة العامة المصرية تكشف سبب اقتحام أجهزة الأمن لموقع "مدى مصر"

قالت النيابة العامة المصرية إن إجراءات التفتيش التي قامت بها السلطات أمس الأحد لموقع "مدى مصر" تمت بإذن قضائي.

وبحسب موقع جريدة "الأهرام" ، كشفت إدارة التواصل الاجتماعي والتوجيه في النيابة العامة المصرية، عن أن تفتيش مقر الموقع الإلكتروني لـ"مدى مصر" جاء نتيجة ما توصلت له تحريات الأمن الوطني من إنشاء جماعة "الإخوان" الموقع لنشر الشائعات.

وقال بيان صحفي للنيابة، إن الاقتحام جاء عقب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر الإلكتروني" الكائن في وحدة سكنية بحي الدقي في محافظة الجيزة، بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكتروني لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وأكدت النيابة، أن التفتيش أسفر عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة محل الاتهام.

واقتحمت أمس قوة أمنية موقع "مدى مصر" الإخباري واحتجزت العاملين به لساعات قبل أن تطلق سراحهم.