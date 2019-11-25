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22:33 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    النفط الليبي

    مهربو النفط الليبي...اغتالوا الصحفية بعد أن اكتشفت معلومات خطيرة

    © Sputnik . Andrey Stenin
    العالم العربي
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    أعاد حادث إلقاء الشرطة المالطية القبض على رجل أعمال مالطي بارز وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي على خلفية علاقته باغتيال مراسلة التحقيقات دافني كاروانا جاليزيا، أعاد إلى الواجهة مشكلة تهريب النفط الليبي.

    واعترضت الشرطة اليخت الخاص برجل الأعمال يوغين فرينتش، وهو مالك أحد الفنادق الشهيرة، ومدير شركة الطاقة المالطية، أثناء خروجه من المياه الإقليمية المالطية، وأجبرته على العودة إلى الميناء.

    النفط الليبي
    © Sputnik . Andrey Stenin
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    كان اسم فينيتش موجودا في الوثائق المسربة كمصدر للدخل للشركات المذكورة في فضيحة أوراق بنما، وهي فضيحة مالية كانت تحقق فيها الصحفية كاروانا جاليزيا قبل وفاتها، وزعمت أن السياسيين المالطيين وبعض الشخصيات كانوا متورطين بقضايا فساد وتهريب النفط الليبي.

    تورط رجل الأعمال بتهريب النفط الليبي

    يدير يوغين فينيتش شركة لإنتاج الطاقة، ويترأس "توماس غروب"  ومجموعة أعمال واستثمارات ضخمة في مالطة، وأفادت "وحدة التحليل الاستخباراتي الاقتصادي" بأنه يملك شركة تدعى "17 بلاك"، بحسب "بي بي سي".

    دور الصحفية بالكشف عن مهربي النفط 

    بحسب وسائل الإعلام الليبية، كان من بين القضايا التي كشفتها الصحفية، بعض الأسماء والشخصيات، منها ليبية "من غرب البلاد" التي يثبت تورطها بتهريب النفط الليبي بطريقة غير مشروعة خارج البلاد، عن طريق إيطاليا ومالطا، وبعملية الاغتيال، تم الإغلاق على جانب من القضية، أو من المعلومات التي كانت بحوزتها، بحسب "بوابة الوسط".

    أمريكا فرضت عقوبات على "شبكة" التهريب 

    فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أشخاص و24 شركة و7 سفن، وبحسب البيان ''تهريب هؤلاء للنفط يقوّض سيادة ليبيا ويؤجج السوق السوداء ويساهم في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة ويسلب موارد السكان" وتمت عمليات التهريب إلى دول أوروبية بحسب بيان المكتب الذي نشره "نسمة تي في".

    مجلس الأمن يدين عمليات التهريب

    أدان مجلس الأمن الدولي، بقراراته رقم 2146 لعام 2014 وبصيغته المعدلة في القرار رقم 2362 لعام 2017 عمليات التهريب، واعتبرها "استغلال غير مشروع للنفط الليبي".

    مطاردة 103 من مهربي النفط الليبي

    في التاسع من فبراير/ شباط من هذا العام، أمر مكتب النائب العام في "حكومة الوفاق" بضبط واعتقال 103 اشخاص ثبت تورطهم بتهريب النفط الليبي بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى تجميد حساباتهم البنكية، بعد اكتسابهم أموالا طائلة وغير مشروعة دخلت إلى حساباتهم المصرفية، وتضمنت القائمة أسماء اصحاب محطات وقود تتعامل مع "حكومة الوفاق".

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    أغلب النفط الليبي يهرب من غرب ليبيا

    بحسب موقع "البيان" أغلب موارد النفط الليبية تهرب عن طريق القسم الغربي من البلاد، من خلال الحدود البرية التونسية، وكذلك عن طريق البحر من خلال مالطا وإيطاليا، وبحسب الأرقام تخسر ليبيا ما يقارب 750 مليون دولار سنويا بسبب عمليات تهريب النفط.

    واغتيلت دافني كاروانا غاليزيا، وهي صحفية استقصائية ومدونة مالطية، أسهمت في كشف الفضائح والكثير من قضايا الفساد في مالطا، آخرها أخذ طابعا دوليا عرف بـ"وثائق بنما"، وقتلت أمام منزلها بعد انفجار سيارة مفخخة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، وفي أبريل/ نيسان 2018 أصدر اتحاد يضم 45 صحفيا دوليا "مشروع دافني" وهو تعاون لإكمال عملها التحقيقي لكشف تفاصيل القضية.

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    مالطا, ليبيا, أخبار النفط الليبي
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