فرنسا تعلق رسميا على اقتحام موقع "مدى مصر"

علق الناطق الرسمي لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على قيام قوات أمن مصرية أمس الأحد باقتحام وتفتيس موقع "مدى مصر" الإلكتروني.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية في القاهرة رد الناطق باسم الخارجية الفرنسية على سؤال حول مصر وهو: "هل لدى فرنسا رد فعل حول ما قامت به الشرطة المصرية ضد موقع مدى مصر اليومي؟".

وأجاب: "فرنسا متمسكة بحرية الصحافة وأمن الصحفيين وكل يساهم من خلال الرأي الذي يعبر عنه في النقاش العام في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "إنها أولوية في سياستنا الخارجية وأحد محاور الحوار الصريح والمنتظم الذي نقيمه مع مصر حول مسألة حقوق الإنسان.

وقالت النيابة العامة المصرية اليوم إن إجراءات التفتيش التي قامت بها السلطات أمس الأحد لموقع "مدى مصر" تمت بإذن قضائي.

وبحسب موقع جريدة "الأهرام"، كشفت إدارة التواصل الاجتماعي والتوجيه بالنيابة العامة المصرية، عن أن تفتيش مقر الموقع الإلكتروني لـ"مدى مصر" جاء نتيجة ما توصلت له تحريات الأمن الوطني من إنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر الشائعات.

وقال بيان صحفي للنيابة، إن الاقتحام جاء عقب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر الإلكتروني" والكائن بوحدة سكنية بحي الدقي بمحافظة الجيزة، بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكتروني لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وأكدت النيابة، أن التفتيش أسفر عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة محل الاتهام.

واقتحمت أمس قوة أمنية موقع "مدى مصر" الإخباري واحتجزت العاملين به لساعات قبل أن تطلق سراحهم.