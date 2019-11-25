رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف سبب تأجيل إطلاق القمر "طيبة 1"

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إنه من المتوقع إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مساء غدٍ الثلاثاء في الساعة 11 و9 دقائق مساءً.

وبحسب موقع "أخبار اليوم" لفت القوصي إلى أهمية القمر الصناعي "طيبة 1" في تأمين الاتصالات الهاتفية والإنترنت في جميع الأوقات ولكل أنحاء مصر.

وأضاف القوصي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الاثنين، أن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، حتى لا ينحرف الصاروخ الذي سيحمل القمر الصناعي للفضاء عن مساره.

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بأن القمر الصناعي الجديد سيوفر شبكة موازية للاتصالات والإنترنت بجانب الشبكات الأخرى القائمة؛ للاستفادة بها في المؤسسات التعليمية والبنوك والمستشفيات.

وأعلن مجلس الوزراء المصري عن إطلاق القمر الصناعى "طيبة -1"، لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، من فرنسا.

وأكد المجلس أن مصر ستتولى عمليات الإدارة والتحكم بالقمر الصناعي "طيبة -1"، عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.