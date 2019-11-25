حقيقة اصطدام سيارة بكمين أمني بمحيط مسكن رئيس الوزراء المصري

كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، هاني يونس، اليوم الإثنين، حقيقة الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج "الكمبوند" الذي يقطن به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد يونس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما أشيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول اصطدام السيارة بالكمين عار تماما من الصحة.

وكتب يونس "يونس"، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية، منذ قليل، "بشأن ما أثير عن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج الكمبوند الذى يسكن به رئيس الوزراء، سيارة نسى صاحبها أن يرفع فرامل اليد، اصطدمت بالكمين الموجود خارج الكمبوند، ولا توجد أى مشكلات حدثت".

وشدد المستشار الإعلامي، أن "رئيس الوزراء لم يكن موجودا داخل الكومبوند".

وأكد يونس، أنه ليس هناك أي مشاكل، مطمئنا المواطنين قائلا: "اطمئنوا تحيا مصر".