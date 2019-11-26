اليمن.. القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة 69 من "أنصار الله" في الساحل الغربي

أعلنت القوات المشتركة في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الاثنين، مقتل وإصابة 69 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بالساحل الغربي لليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن، "أكثر من 19 حوثيا قتلوا وجرح أكثر من 50 آخرين، جراء محاولات تسلل فاشلة في الساحل الغربي منذ مطلع الأسبوع".



ونقل المركز عن مصادر طبية، "وصول 11 جثة و38 جريحا إلى صنعاء السبت والأحد من جبهة الساحل الغربي، تم توزيعهم على مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري، فيما استقبلت مستشفيات في الحديدة 8 جثث و12 جريحاً معظمهم في حالة حرجة".

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد "تكثيف الحوثيين خروقاتهم للهدنة الأممية بشن هجمات ومحاولات تسلل في مديريات الدريهمي وبيت الفقية (الجاح) والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة انتهت بالفشل، وتكبيدهم خسائر فادحة".

وحسب قوات العمالقة، "أبلغ الحوثيون، نهاية الأسبوع الفائت، قادة مناطقهم العسكرية ومشرفيهم، سرعة جمع ألف عنصر والدفع بهم دون تأخير للساحل الغربي في إشارة إلى استنزاف عناصرهم بشكل كبير في هذه الجبهة".

من جهة ثانية، توعدت جماعة الحوثيين، التحالف العربي والجيش اليمني، بـ" ضربات قاصمة" رداً على ما وصفته بـ" استمرار الخروقات واستهداف المدنيين" في الساحل الغربي.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون، قال أركان حرب ألوية حماة الساحل الغربي، العميد عبدالله الوزير، إن "الصمت لن يطول على الخروقات المستمرة للطيران الحربي والاعتداءات على منازل المواطنين وممتلكاتهم".

وأضاف: "نعد شعبنا اليمني بضربة قاصمة للعدو في الساحل الغربي إن عاود لارتكاب حماقاته".

وأكد العميد الوزير "جاهزية ألوية حماة الساحل الغربي واستعدادها لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو".