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08:32 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الديوان الأميري القطري في الدوحة

    أردوغان يوجه رسالة إلى "دول المقاطعة" من داخل القاعدة العسكرية التركية في قطر

    © REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PRESIDENTIAL
    العالم العربي
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    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، "هدفها الاستقرار والسلام في منطقة الخليج برمته وليس قطر فحسب".

    رجب طيب أردوغان مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
    أردوغان يؤكد بقاء القاعدة العسكرية التركية في قطر
    ولفت أردوغان، في كلمة خلال زيارته مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، أمس الاثنين، على هامش زيارته إلى الدوحة، إلى أنه أجرى والوفد المرافق، مباحثات مثمرة وناجحة مع نظرائهم القطريين، في إطار الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

    وأضاف: "أكدنا مجددا على إرادتنا، بشأن تعزيز علاقاتنا الثنائية أكثر عبر منظور استراتيجي، ورسخنا تعاوننا بشكل أكبر، عبر الاتفاقيات الجديدة التي وقعناها".

    وخاطب أردوغان الجنود الأتراك، قائلا: "أنتم أبرز مثال على تعاوننا المتعدد الأوجه في هذا المجال، فأنتم موجودون على هذه الأراضي من أجل تعزيز القدرات الدفاعية لقطر، من خلال تحديث مؤسساتها العسكرية، وتنويع التعاون على صعيد التدريب والتعليم العسكري والمناورات".

    وأضاف: "عبر وجودكم، أصبحتم صمام أمان واستقرار لأشقائنا القطريين، عقب اندلاع الأزمة مع الدول الخليجية في 2017، لقد دخلتم قلوب الشعب القطري بموقفكم ووقاركم".

    ومضى الرئيس التركي، قائلا: "لم ولن نترك أصدقاءنا بمفردهم في مواجهة التهديدات والمخاطر، في أي مرحلة من التاريخ"، مؤكدا أن تركيا التي تربطها روابط متجذرة مع منطقة الخليج، تولي أهمية كبيرة لسلام وأمن واستقرار هذه المنطقة.

    وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن استقرار الخليج يلعب دورا محوريا في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها، كما أعرب عن تمنياته بأن تنتهي الأزمة الخليجية المتواصلة منذ عامين ونصف العام، بأسرع وقت.

    وحول الانتقال إلى الثكنة العسكرية الجديدة في قطر، قال أردوغان إنه سيتم الانتقال إليها بشكل دائم، بعد استكمال تجهيزها، لافتا إلى أنه تم بناء الثكنة بأحدث التكنولوجيات، بحيث تلبي مختلف احتياجات القوات التركية العاملة في قطر.

    وعقب الكلمة، تفقد الرئيس أردوغان الثكنة العسكرية الجديدة، التي أطلق عليها اسم خالد بن الوليد.

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    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الخليجية, القاعدة التركية في قطر, رجب طيب أردوغان, تركيا, قطر
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