بيان من واشنطن بشأن لقاء أمريكي مع حفتر لإنهاء هجوم طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين كبارا التقوا، مساء أمس الاثنين، القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء النزاع في ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوفد الذي ضم السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، يسعى إلى تحديد الخطوات الواجب اتخاذها توصلا إلى وقف للأعمال القتالية وإلى تسوية سياسية للنزاع.

وأضاف أن "المسؤولين الأمريكيين أكدوا خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وعبروا عن قلقهم البالغ مما وصفوه "استغلال روسيا للنزاع على حساب الشعب الليبي".

وقال البيان إن "هذا الدعم يشمل جهودا ملموسة لمواجهة الميليشيات والعناصر المتطرفة، وتوزيع الموارد بما يعود بالفائدة على كل الليبيين".

Yesterday, U.S. officials met with Gen. Haftar to discuss prospects for suspension of hostilities and resolving the Libyan conflict. The U.S. remains concerned about Russian intervention and urges all to build a secure and prosperous future for #Libya. pic.twitter.com/2ToR3Amoap — Department of State (@StateDept) November 26, 2019

​وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.