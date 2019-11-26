قطع الطرق الرئيسية في عدة محافظات عراقية... صور

أغلق المحتجون في جنوب ووسط العراق الطرق الرئيسية، اليوم الثلاثاء، فيما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في بغداد وعدة مدن عراقية أخرى.

وأصدر مجلس محافظة ذي قار بيانا جاء فيه: "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم لجميع الدوائر باستثناء الصحة والقوات الامنية"، وفقا للسومرية نيوز".

وأضاف البيان إن "ذلك جاء على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة أمس، وغلق بعض الطرق والجسور من قبل المتظاهرين".

فيما شهدت محافظة البصرة، صباح اليوم الثلاثاء، قطع عدد من الطرق والشوارع وإحراق إطارات من قبل محتجين.

وأقدم عدد من المتظاهرين، صباح اليوم، على قطع أغلب الطرق في مدينة الحلة مركز محافظة بابل"، وسط العراق، بعدما شهدت المدينة ليلة عنيفة استخدمت فيها كميات كثيفة من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحات الاعتصام".

كما شهدت محافظات النجف والمثنى وكربلاء، حرق الإطارات وقطع الطرق الرئيسة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد قتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.