عقب "الاتفاق التاريخي"... ولي العهد السعودي يقوم بزيارة مفاجأة إلى الإمارات

يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية، غدا الأربعاء، إلى الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مراسلها، قوله إن "ولي العهد السعودي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غدا"، دون المزيد من التفاصيل.

مراسل العربية: ولي العهد السعودي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غدا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 26, 2019

ويأتي ذلك بعد ساعات من لقاء الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية عن "تقديره للتعاون العسكري بين واشنطن والرياض واستمرار تطويره والعمل معا كحليفين وصديقين، وحرص قيادة السعودية على توطيد العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون التاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بحث، الشهر الماضي، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التنسيق المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في بيان على موقعها الرسمي أن "محمد بن زايد استقبل الأمير خالد بن سلمان، وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية".

كما أشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

يذكر أنه، في وقت سابق، تم توقيع اتفاق الرياض، ووصفته وسائل الإعلام السعودية بـ"التاريخي"، وذلك بحضور الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظيى، وجاء التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف في اليمن.