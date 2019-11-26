بعد ابن سلمان... وكالة تكشف تفاصيل زيارة ابن زايد "غير المعلنة" إلى سلطنة عمان

وأشارت الوكالة إلى أن "النعماني تبادل مع ابن زايد مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن مصادر ومسؤولين، قولهم إن السعودية والحوثيين يجرون حاليا محادثات غير مباشرة من وراء الكواليس، لإنهاء الحرب المدمرة التي استمرت 5 سنوات في اليمن.
وقالت الوكالة الأمريكية إن المفاوضات السرية تجري في سلطنة عمان، خاصة وأنها دولة خليجية على الحدود مع كل من اليمن والسعودية، وتلعب عمان دور "وسيط"، مشيرة إلى أن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، زار العاصمة العمانية مسقط، يوم الاثنين قبل الماضي، ومعه السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، ورئيس الأركان السعودي.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن جمال عامر، مفاوض تابع للحوثيين، إن الجانبين تواصلا على مدار الشهرين الماضيين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كما قال ثلاثة مسؤولين من الحوثيين إنهم تحدثوا مع الجانب السعودي من خلال وسطاء أوروبيين. وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المحادثات تتم بوساطة عمان منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط التابعة لأرامكو.
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