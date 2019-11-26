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    حصيلة خسائر فادحة لـداعش ... القوات العراقية العراق

    اعتقال عناصر خطرين من "داعش" في الموصل شمالي العراق

    © Photo / خلية الإعلام الأمني
    العالم العربي
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    ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، القبض على مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، متخفين في مركز محافظة نينوى، شمال العاصمة بغداد.

    قوات الجيش العراقي في مواجهة التنظيم الإرهابي داعش في الموصل، العراق 11 مارس/ آذار 2017
    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
    القوات الجوية العراقية تدمر وكرا لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين
    وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن فوج قوات سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة يقوم بتنفيذ عملية أمنية تمكن خلالها من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية.

    وأوضحت الداخلية أن أحد العناصر الإرهابية كان يعمل في ما يسمى بـ"الحسبة"، والآخران كانا يعملان بصفة مقاتل في ما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق.

    ونوهت وزارة الداخلية العراقية إلى أن عملية إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة، تمت في منطقتي الموصل الجديدة، وحي العامل، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، شمال العاصمة بغداد.

    وأعلن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقية، يحيى رسول، الأحد 10 نوفمبر الجاري، أن القوات الأمنية العراقية في محافظة نينوي تمكنت من القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الحي الصناعي في الموصل.

    وكتب رسول في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تمكنت قواتنا البطلة في نينوي من إلقاء القبض على أحد قادة داعش في منطقة الحي الصناعي في الموصل، واعترف بقيامه بعمليات اقتناص من سكان المنطقة، والإخبار عنهم والتحريض على قتلهم".

    وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017 ، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

    وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العراق
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