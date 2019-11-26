اعتقال عناصر خطرين من "داعش" في الموصل شمالي العراق

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، القبض على مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، متخفين في مركز محافظة نينوى، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن فوج قوات سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة يقوم بتنفيذ عملية أمنية تمكن خلالها من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت الداخلية أن أحد العناصر الإرهابية كان يعمل في ما يسمى بـ"الحسبة"، والآخران كانا يعملان بصفة مقاتل في ما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق.

ونوهت وزارة الداخلية العراقية إلى أن عملية إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة، تمت في منطقتي الموصل الجديدة، وحي العامل، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، شمال العاصمة بغداد.

وأعلن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقية، يحيى رسول، الأحد 10 نوفمبر الجاري، أن القوات الأمنية العراقية في محافظة نينوي تمكنت من القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الحي الصناعي في الموصل.

وكتب رسول في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تمكنت قواتنا البطلة في نينوي من إلقاء القبض على أحد قادة داعش في منطقة الحي الصناعي في الموصل، واعترف بقيامه بعمليات اقتناص من سكان المنطقة، والإخبار عنهم والتحريض على قتلهم".

تمكنت قواتنا البطلة في #نينوى من القاء القبض على أحد قادة #داعش في منطقة الحي الصناعي في #الموصل، اعترف بقيامه بعمليات اقتصاص من سكان المنطقة والأخبار عنهم والتحريض على قتلهم. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 10, 2019

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017 ، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.