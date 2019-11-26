إطلاق نار على منزل رئيس وزراء لبناني سابق... والمخابرات تتصدى للمهاجم

فتح مواطن لبناني النار من بندقية آلية، اليوم الثلاثاء، باتجاه منزل رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، قبل أن توقفه دورية من مديرية المخابرات.

وذكر بيان للجيش اللبناني على تويتر أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت المدعو (ي. ح) في محلة الكورنيش البحري بطرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية "بومب أكشن" باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق ميقاتي من دون وقوع إصابات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعو (ي. ح) في محلة الكورنيش البحري ـــ طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية بومب أكشن باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي من دون وقوع إصابات.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.#Lebanesearmy #الجيش_اللبناني — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

وكانت السلطات اللبنانية أحالت ميقاتي ونجله وشقيقه إلى التحقيق بتهمة "الثراء غير المشروع".

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، غادة عون، أصدرت قرارا بإحالة ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه ومسؤولي أحد المصارف للتحقيق بجرم "الثراء غير المشروع".

وأوضحت أن التحقيق مع ميقاتي (13 يونيو/حزيران 2011 – 22 مارس/آذار 2013)، يشمل "الحصول على قروض سكنية مدعومة".

ومنذ أسابيع، يشهد لبنان مظاهرات غاضبة عقب إعلان حكومة سعد الحريري عن ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

ولم تهدأ التظاهرات رغم استقالة حكومة الحريري. ويطالب المتظاهرون بـ"تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة"، على أن تتبنى الخطوات التالية "إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل"، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل"، و"تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه".