بيدرسون يجتمع مع رئيس وفد المعارضة في محاولة لتقريب وجهات النظر مع دمشق

صرح مصدر في أحد وفود اللجنة الدستورية السورية المصغرة، بأن المبعوث الأممي يجتمع في هذه اللحظات مع الرئيس المشترك للجنة من طرف المعارضة، هادي البحرة، في إطار جهوده لتقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة والمعارضة والسير قدما بأعمال اللجنة.

جنيف - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء:

"المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، يجتمع مع رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية المصغرة، لتقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة"

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن نقاشات اللجنة المصغرة كانت مهنية وناجحة.

وأكد بيدرسون خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات أن اللجنة ناقشت العديد من القضايا المهمة وفي مقدمتها سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن النقاشات كانت مهنية وناجحة، كما نقلت وكالة "سانا".