عضو اللجنة الدستورية السورية ترجح عدم انعقاد اجتماعات اليوم في جنيف

رجحت عضو اللجنة الدستورية السورية المصغرة عن المجتمع المدني، ميس كريدي، عدم التمكن من عقد اجتماعات اللجنة المقررة اليوم في جنيف، رغم محاولات المبعوث الأممي، غير بيدرسون، تقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة والمعارضة.

جينيف- سبوتنيك. وقالت كريدي، لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه لن تكون هناك اجتماعات لهذا اليوم".

وفي وقت سابق، صرح مصدر في أحد وفود اللجنة الدستورية السورية المصغرة، بأن المبعوث الأممي يجتمع مع الرئيس المشترك للجنة من طرف المعارضة، هادي البحرة، في إطار جهوده لتقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة والمعارضة والسير قدما بأعمال اللجنة.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، يجتمع مع رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية المصغرة، لتقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة".