سوريا: الإرهاب في مراحله الأخيرة

صرح الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، هلال الهلال، اليوم الثلاثاء، بأن الإرهاب في سوريا، وصل إلى مراحله الأخيرة، مؤكدا أن سوريا لن تنسى الدماء الزكية للجنود والضباط الروس التي أريقت على الأرض السورية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الهلال، خلال لقاء وفد الحزب مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في الخارجية الروسية: "أكيد اليوم الإرهاب في مراحله الأخيرة، بعد أن حرر الجيش العربي السوري كل هذه المساحات من الإرهاب، ونحن نتوقع في القريب العاجل أن ينتهي هذا الإرهاب من كل الأرض السورية. وحكماً لن ننسى الدماء الزكية للجنود والضباط الروس، التي أريقت على الأرض السورية".

وتابع، قائلا: "اليوم في الشارع السوري وكل مواطن عربي سوري يقدم كل التقدير والاحترام للشعب الروسي وللقيادة الروسية، وعلى رأسها السيد فلاديمير بوتين. وبالتالي اليوم هذين الشعبين العظيمين، اللذان يصنعان التاريخ على الأرض السورية، بعد أن امتزجت الدماء الطاهرة الزكية على الأرض السورية بقيادة القائدين، القائد بشار الأسد، والقائد فلاديمير بوتين.

وكان ميخائيل بوغدانوف بحث، يوم أمس الاثنين، مع السفير السوري في موسكو، رياض حداد، التعاون بشأن استعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العربية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

وقد بحث أعضاء حزب "روسيا الموحدة" مع وفد حزب البعث الحاكم في سوريا خلال أبريل/شهر نيسان الماضي، قضايا حماية سيادة الدولة.

ووقع حزب "روسيا الموحدة" وحزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق اتفاقية التعاون بينهما للأعوام 2020 - 2018.