في سابقة نادرة... مواطنون في مكة المكرمة يستنجدون بـ"حقوق الإنسان"

استنجد مواطنون في مكة المكرمة، في سابقة نادرة بالمملكة العربية السعودية، بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار موقع "سبق" السعودي إلى أن عددا من أهالي مخطط "شرائع النخل" في مكة المكرمة، طالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل، خوفا على منازلهم من الإزالة.

ونقل الموقع السعودي عن سليمان الزايدي، المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة ، قوله: "فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، استقبل مجموعة من سكان شرائع النخل بضاحية مكة المكرمة والاستماع لشكواهم من الشركة التي تقوم حاليا بأعمال تنظيمية في شرائع النخل تداخلت مع الملكيات الخاصة".

وتابع الزايدي، قائلا: "أبرز الشاكون عددا من صكوك الملكية لمنازلهم وحيازاتهم في القرية، ويذكرون أن الشركة أدخلتها ضمن الحيازات التي تقوم بتنظيمها، والأهالي يطالبون بإيقاف أعمال الشركة والنظر في موضوعهم شرعا".

واختتم الزايدي حديثه، بقوله إن "فرع الجمعية سيقوم بدراسة الشكوى وفق الوثائق، التي تلقاها منهم وفي ضوئها سيقوم بالكتابة لجهة الاختصاص".

وكان أمين مكة المكرمة المهندس محمد القويحص، قد كشف عن عدم إزالة المنازل التي يمتلكها المواطنون بصك شرعي في حي شرائع النخل.

وأكد القويحص أنه ستتم إحالة جميع مَن لديهم صكوك شرعية مع صك الشركة إلى وزارة العدل للنظر فيها من الناحية الشرعية، وما يحكم به الشرع سينفذ.