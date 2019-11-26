السيسي يعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية

وقال السيسي: "بسم الله الرحمن إيمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم وانطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة، أعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية".

وأضاف السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة بورسعيد "التأمين الصحي الشامل، خضع لدراسات طويلة لضمان نجاحه"، وأكد أن تكلفة علاج الفرد حاليا بمتوسط 180 جنيها، بينما في المشروع الجديد ارتفعت إلى ألفي جنيه للمواطن الواحد، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وأشار السيسي إلى أن "هذا يعني أن المشروع الجديد سيكون له مردود إيجابي فى تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية".

وخلال كلمته طلب السيسي من وزير المالية بعمل مداخلة لتمويل المشروع حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن اشتراكات المواطن فى منظومة التأمين الصحى تمثل ٣٥% والرسوم التى يتم تحصيلها فى النظام الجديد 30%، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة من 30 إلى 40% من تكلفة النظام.

وأكد السيسي أهمية المشروع وجدد تهنئته لشعب بورسعيد لتنفيذ هذا النظام معربا عن أمنياته بالنجاح.