سوريا... روسيا ترصد 19 خرقا لوقف العمليات العسكرية خلال 24 الساعة وتركيا 13 خرقا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 19 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 13 خرقا.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي اليوم:

"الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 19 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية ، وذلك في محافظات: اللاذقية (5) وحلب (5) وإدلب (6) وحماة (3)، بينما رصد الجانب التركي 13 خرقا، وذلك في محافظات: اللاذقية (2) وحلب (1) وحماة (2) وإدلب (8).

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى قيام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 الساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.9 طن إلى سكان قرية أبو نتولة بريف الرقة.

وبشكل عام تم تنفيذ 2255 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3749.64 طن.