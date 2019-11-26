"حماس" تقرر إرجاء إرسال موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات رفضا لفض اعتصام الأسرى

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، عن "إرجاء تسليم موافقتها الخطية للجنة الانتخابات المركزية، على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية".

وأعرب عن رفضه لـ"قيام أجهزة السلطة بقمع اعتصام الأسرى المحررين في رام الله، وهو ما يتنافى كليا مع مبدأ حرية الرأي، وانتهاك للحريات العامة".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي: "قررنا إرجاء تسليم موقفنا الإيجابي المكتوب للسيد حنا ناصر رفضا واستنكارا لجريمة السلطة الفلسطينية بقمع اعتصام الأسرى المحررين أمس"، وذلك وفقا ل وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وكشف أن حماس "أعدت ردا مكتوبا يحمل مضامين داعمة وميسرة للعملية الانتخابية"، وأن الحركة عملت على "تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات وخلق الأجواء الإيجابية".

وقال إن حماس رحبت بالانتخابات بوصفها "خطوة مهمة على طريق استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة".