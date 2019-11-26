عضو بـ"الدستورية السورية المصغرة": بيدرسون يحاول تقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة والمعارضة

رجحت عضو اللجنة الدستورية السورية المصغرة عن المجتمع المدني، ميس كريدي، عدم التمكن من عقد اجتماعات اللجنة المقررة اليوم في جنيف، رغم محاولات المبعوث الأممي، غير بيدرسون، تقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة والمعارضة.

جنيف- سبوتنيك. وقالت كريدي لوكالة "سبوتنيك، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أنه لن تكون هناك اجتماعات لهذا اليوم".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في أحد وفود اللجنة الدستورية السورية المصغرة، أن المبعوث الأممي يجتمع في هذه اللحظات مع الرئيس المشارك للجنة من طرف المعارضة، هادي البحرة، في إطار جهوده لتقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة والمعارضة والسير قدما بأعمال اللجنة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، يجتمع مع رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية المصغرة، لتقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة".

ومن المتوقع أن تستمر المناقشات داخل الهيئة الصغيرة من اللجنة حتى 28 كانون الثاني/نوفمبر.

واللجنة الدستورية السورية، المكونة من 150 عضواً، مقسمة بالتساوي على ثلاث مجموعات من 50 عضواً لكل من الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، وقد بدأت اجتماعاتها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً (15 عضواً من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.