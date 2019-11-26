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14:36 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    قصف الجيش الليبي على طرابلس

    نائب ليبي يكشف أسباب زيارة وفد أمريكي للقيادة العامة للجيش

    © REUTERS / STRINGER
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    كشف عضو في مجلس النواب الليبي عن الأسباب وراء زيارة وفد أمريكي لقيادة الجيس الليبي مؤخرا.

    قال عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن "الزيارة التي قام بها الوفد الأمريكي للقيادة العامة للجيش الليبي تأتي بعد زيارة قام بها عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق إلي الولايات المتحدة، لأن حكومة الوفاق تسعي لوقف إطلاق النار بكل الطرق بسبب الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي.

    قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
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    وأضاف الشيباني أن قدوم الوفد الأمريكي للقيادة العامة هو لمناقشة وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية للأزمة ومناقشة الوضع الإنساني في طرابلس والتخلص من الميليشيات الموجودة هناك وبعدها يتم وقف إطلاق النار".

    وأشار الشيباني إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب قناعة من الجانب الأمريكي بأن وجود الميليشيات يتنافى مع بناء واستقرار الدولة.

    وأوضح بأن "هناك مخاوف من الإدارة الأمريكية من الدور الروسي في ليبيا، إلا أنه أكد أن هذه المخاوف ليس لها أساس من الصحة وأن ليبيا تتعاون مع كل من يقدم لها المساعدة للقضاء على الإرهاب".

    وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن الاهتمام الأمريكي بليبيا يعود لاهتمامها بمصلحة أوروبا التي لديها حدود بحرية مع ليبيا ولديها بالتالي مخاوف من الهجرة غير الشرعية ومن الوجود الروسي في ليبيا الذي ربما يتصاعد في الفترة المقبلة.

    وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في تصريح لها إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في ظل سعي واشنطن للضغط لإنهاء الهجوم على العاصمة طرابلس. ويحاول الجيش الوطني الليبي منذ أبريل/ نيسان السيطرة على طرابلس الخاضعة لحكومة فائز السراج المعترف بها دوليا.

    وقالت الوزارة في بيان يوم الاثنين إن حفتر وأعضاء الوفد الأمريكي الذي ضم فيكتوريا كوتس نائبة مستشار الأمن القومي ناقشوا ”الخطوات الرامية لوقف القتال وتحقيق حل سياسي للصراع الليبي“. ولم يذكر البيان مقر انعقاد الاجتماع.

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