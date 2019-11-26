خبير قطري: مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في "خليجي 24" مقدمة للحل

قال علي الهيل، أستاذ العلوم السياسي القطري، إن مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في كأس "خليجي 24" بالدوحة، مقدمة للحل.

وأشار الخبير القطري في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" إلى أنه متفائل بمشاركة السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة.

وقال الهيل: "مشاركة السعودية والإمارات والبحرين، هي أول مشاركة في قطر منذ قطع العلاقات، وذلك قد يكون المقصد منه مقدمة لإنهاء الحصار".

وتطرق الخبير السياسي القطري عن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى الدوحة، بقوله: "تلك زيارة بروتوكولية، وتأتي ردا علي زيارة مماثلة قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلي تركيا في وقت سابق".

وتابع: "منذ 2014 قامت قطر بالتوقيع علي أكثر من 40 اتفاقية مع تركيا، والاتفاقيات التي وقعت أمس في الدوحة هي متممة للاتفاقيات السابقة" .

وأوضح الهيل أن العلاقات بين قطر وتركيا هي علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية ، لاسيما منذ 5 يونيو/حزيران 2017، عندما وقعت أزمة قطر، مبينا أن الدوحة قامت بدورها بدعم أنقرة عندما وقع الانقلاب العسكري .

ولفت الخبير القطري إلى أن

تركيا يهمها أن تكون هناك مصالحة بين الدول الخليجية، لأن مصالحها تلزمها أن تكون علاقاتها جيدة مع جميع دول منطقة الخليج الغنية بالنفط والغاز.

وأشار إلى أن علاقات تركيا مع قطر والكويت وعمان متميزة، وفي الوقت نفسه لم تنقطع العلاقات السياسية والتجارية بين تركيا والإمارات والسعودية.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وفد رسمي من الحكومة التركية، أمس الاثنين، إلى دولة قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا، بالإضافة لرغبته في زيارة القاعدة العسكرية التركية في قطر.

وشملت الاتفاقيات الموقعة التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الليرة التركية والريال القطري)، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني، ومذكرة إعلان نوايا مشتركة بين معهد المعايير التركية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القطرية، بشأن التعاون في إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك.