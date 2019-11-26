مقتل متظاهر بالرصاص الحي وسط بغداد

أكد مصدر في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم الثلاثاء، مقتل متظاهر بالرصاص الحي بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد.

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ" سبوتنيك" إن "أحد المتظاهرين قتل اليوم بالقرب من جسر الأحرار بعد تعرضه إلى إطلاق نار من سلاح مسدس"، لافتا إلى أن "المتظاهر فارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى".

وكان محتجون في جنوب ووسط العراق أغلقوا الطرق الرئيسية، اليوم الثلاثاء، فيما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في بغداد وعدة مدن عراقية أخرى.

وأصدر مجلس محافظة ذي قار بيانا جاء فيه: "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم لجميع الدوائر باستثناء الصحة والقوات الامنية"، وفقا للسومرية نيوز".

وأضاف البيان إن "ذلك جاء على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة أمس، وغلق بعض الطرق والجسور من قبل المتظاهرين".