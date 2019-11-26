الدفاع الروسية: موسكو تطلع واشنطن على منظومة "أفانغارد" الصاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها أطلعت المفتشين الأمريكيين على منظومة "أفانغارد" الصاروخية المزودة بصواريخ فرط صوتية في إطار معاهدة "ستارت-3".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "كجزء من تنفيذ المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، تم إطلاع المفتشين الأمريكيين خلال الفترة من 24 إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، على منظومة "أفانغارد" الصاروخية المزودة بصواريخ فرط صوتية".

وأوضح البيان أنه من المتوقع وضع هذا النظام الصاروخي في الخدمة القتالية الشهر المقبل.

وأشار البيان إلى أن "الجانب الروسي أجرى العرض للمساعدة في ضمان صلاحية وفعالية معاهدة ستارت".

يذكر أنه ما زالت معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية 3 أو معاهدة ستارت الجديدة التي تم التوقيع عليها في عام 2010 ، المعاهدة الوحيدة سارية المفعول بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، بخصوص الحد من الأسلحة. وتنتهي مدة سريان هذه المعاهدة في شباط/فبراير عام 2021. ولم تعلن الإدارة الأميركية شيئا بعد، عن نيتها بشأن تمديد أو عدم تمديد هذه المعاهدة.