تسجيل
16:08 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث

    "عبرت فوق دولتين عربيتين"... وكالة تكشف مسار الصواريخ نحو "أرامكو"

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images//104302/22/1043022223.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201911261043523578-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88/

    كشفت معلومات وصفت بالجديدة عن مسار الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمت في تنفيذ عملية الهجوم على منشآت عملاق النفط السعودي "أرامكو" في 14 سبتمبر الماضي.

    كشف تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز"، استنادا إلى مسؤولين ومصادر غربية، أن بعض الطائرات المسيرة التي استهدفت "أرامكو" مرت فوق دولتي الكويت والعراق.

    أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    إيران تعلن لأول مرة عن إحباط هجوم مماثل لـ"هجمات أرامكو"

    ونقلت عن مصدر شرق أوسطي أطلعته دولة تحقق في الهجوم على مجرياته، أن موقع انطلاق الهجوم هو قاعدة الأحواز الجوية (جنوب غربي إيران)، وهو تقييم يماثل ما قاله ثلاثة مسؤولين أمريكيين وشخصان آخران تحدثا للوكالة، وهما مسؤول استخبارات غربي ومصدر غربي يعمل في الشرق الأوسط.

    وأشارت "رويترز" وفقا لمصادرها "أنه بدلا من الطيران مباشرة من إيران إلى السعودية فوق الخليج أخذت الصواريخ والطائرات المسيّرة مسارات مختلفة غير مباشرة إلى المنشآت النفطية، في إطار مسعى إيران لإخفاء تورّطها في الهجوم".

    ونقلت الوكالة عن مصدر استخبارات غربي أن "بعض الطائرات المسيرة طارت فوق العراق والكويت قبل أن تصل إلى السعودية، وهو ما منح إيران فرصة الإنكار المعقول لتورطها في الأمر".

    وتابع: "كان الأمر سيصبح مختلفا لو أن الصواريخ والطائرات المسيّرة شوهدت أو سُمعت وهي تطير في طريقها للسعودية فوق الخليج من مسار طيران جنوبي".

    كما نقلت الوكالة عن أربعة مصادر وصفتهم بالمطلعة أن قرار استهداف "أرامكو" اتخذ في اجتماع عقده مسؤولون إيرانيون أمنيون في مجمع شديد التحصين جنوبي طهران، في مايو الماضي، ووافق عليه المرشد الأعلى علي خامنئي.

    أرامكو النفطية السعودية، 20 سبتمبر 2019
    © REUTERS / STEPHEN KALIN
    أرامكو تكشف كيف أغلقت أكثر من 300 بئر نفط خلال الهجوم الإرهابي

    وأضافت أن "من بين الحاضرين كانت قيادات عليا في الحرس الثوري الإسلامي، الذي يمثل فرع النخبة في المؤسسة العسكرية الإيرانية، وتشمل اختصاصاته تطوير الصواريخ والعمليات السرية".

    وأوضح التقرير أن "الموضوع الرئيسي في ذلك اليوم من أيام شهر مايو/ أيار، كان يتمحور حول كيفية معاقبة الولايات المتحدة على انسحابها من الاتفاق النووي وعودتها إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران، مشيرة إلى أنه وبحضور الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري وقف أحد كبار القادة يخاطب الحاضرين.

    وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

    إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

    من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.

    انظر أيضا:

    على غرار "هجمات أرامكو"... صحيفة عبرية تبرز رعب إسرائيل من هجوم إيراني مفاجئ
    أرامكو تكشف كيف أغلقت أكثر من 300 بئر نفط خلال الهجوم الإرهابي
    وكالة: أمريكا شنت هجمات على إيران عقب هجوم "أرامكو"
    "الرد السعودي سيكون صارما"... واشنطن تحذر من هجوم إيراني على غرار "أرامكو"
    إيران تعلن لأول مرة عن إحباط هجوم مماثل لـ"هجمات أرامكو"
    الكلمات الدلالية:
    هجوم إرهابي, أخبار السعودية اليوم, أخبار السعودية, السعودية, اكتتاب أرامكو, هجوم إلكتروني على شركة أرامكو, شركة أرامكو, أرامكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية فيكتوريا لوبيريوفا أثناء حفل السحب الرسمي لبطولة كأس القارات - 2017 كانت ملكة جمال روسيا لعام 2003، وسفيرة رسمية لكأس العالم 2018 FIFA في روسيا. لوبيريفا هي أيضًا سفيرة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز في روسيا وتعمل مع مؤسسة خيرية تساعد ضحايا النزاعات العسكرية.
    من منصة العرض إلى البرلمان: 8 ملكات جمال أصبحن سياسيات
    النصرة والخوذ البيض يحضران لمسرحية كيميائية جديدة
    "النصرة" و"الخوذ البيض" تحضران لمسرحية كيميائية جديدة
    إنفوجرافيك - بندقية كلاشنكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    بندقية كلاشنيكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك