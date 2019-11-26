حقيقة زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، حقيقة زيادة الولايات المتحدة الأمريكية لقواتها المتواجدة في القواعد العسكرية غربي البلاد.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، السبت الماضي، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، التزام بلاده بسيادة العراق، معبرا عن قلقه من نفوذ إيران.

ونفى الكعود، الأنباء التي تناقلتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، عن رفع الولايات المتحدة الأمريكية عدد قواتها في القواعد العسكرية بمحافظة الأنبار، قائلا: لا صحة لذلك على أرض الواقع.

كما ذكر نائب الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن الاضطرابات، وأن الأخير أكد له أن العراق يعمل على تجنب العنف.

وقام نائب الرئيس الأمريكي، السبت الماضي بزيارة للقوات الأمريكية في العراق قبل فترة عطلة عيد الشكر.

وزار بنس قاعدة الأسد الجوية في الأنبار، غربي العراق، حيث تتمركز القوات الأمريكية. ويحتفل الأمريكيون بعيد الشكر يوم الخميس.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.