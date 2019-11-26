السودان بصدد إصدار مشاريع قوانين لتفكيك "نظام الإنقاذ"

أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة الانتقالية السودانية، فيصل محمد صالح، أن مجلس الوزراء السوداني، بصدد إصدار مشاريع قوانين جديدة، بينها مشروع لتفكيك نظام الإنقاذ الذي حكم السودان على مدى العقود الثلاثة الماضية.

الخرطوم - سبوتنيك وقال صالح، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "مجلس الوزراء الانتقالي، عقد اليوم، اجتماعا استثنائيا لمناقشة مشروعات قوانين جديدة".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء، أجازها مع بعض الملاحظات، وسيقوم وزير العدل بإجراء تعديلات عليها".

وأضاف أن مشروعات القوانين سترفع إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، لمناقشتهم".

ولفت إلى أنه في حال تمت إجازتها سيتم إعلان تفاصيلها للإعلام مباشرة، موضحا أن المشروعات هي مشروع قانون لتفكيك نظام الإنقاذ، والثاني مشروع قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بعدد من الولايات لعام 2019، والثالث مشروع قانون لإعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لعام 2019.

وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل/ نيسان 2019، ليطيح بذلك البشير عن رأس السلطة.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.