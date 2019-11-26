قتلى وجرحى بانفجار مفخخة غرب رأس العين السورية

وقتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون إصابات بليغة بانفجار عربة مفخخة في بلدة تل حلف الواقعة غرب رأس العين على الحدود السورية التركية، بحسب وكالة "سانا".

من جهة أخرى أعلنت الوكالة عن انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين، التي تسيطر عليها وحدات من الجيش التركي ومجموعات حليفة له.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الانفجار تم بسيارة مفخخة محملة بكميات من المواد المتفجرة ونجم عنه سقوط 8 جرحى بعضهم في حالة حرجة، بالإضافة لأضرار جسيمة في المنازل والممتلكات.

وبلغ عدد القتلى من بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني نحو 45 سخصا، وقعوا ضحية عدة انفجارات بمفخخات في مدينة عفرين والباب وجرابلس بريف حلب الشمالي، بحسب الوكالة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بتعرض نقطة تمركز عسكرية تابعة للجيش العربي السوري، قبل أيام، بين قريتي "ربيعات" و"تل الورد" في محيط بلدة أبو رأسين جنوب شرقي رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، لقصف صاروخي من قبل الجيش التركي والميليشيات التركمانية "السورية" الموالية له.

ونقل عن مصدر ميداني أن "القصف أسفر عن استشهاد 4 جنود"، وأوضح المراسل أن الصواريخ التي أطلقها الجيش التركي وميليشياته "التركمانية" التابعة له جاءت بعد قيام مسلحي "قسد" المتواجدين في مواقع قريبة منه.