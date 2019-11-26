عباس: روسيا الصديق الدولي الأفضل للفلسطينيين وتقف بجوارنا دون أن نطلب منها

رام الله - سبوتنيك. قال عباس في تصريحات للصحفيين، "نحن نعتبر روسيا أهم صديق دولي للشعب الفلسطيني، لأن روسيا دائما وأبدا لا نحتاج أن نطلب منها الوقوف معنا بأي قرار دولي، فهي تبادر بالتأييد والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني".

وتابع "منذ أن بدأت العلاقات (بين روسيا والفلسطينيين) العلنية منذ 45 عاما واعتراف روسيا بالقضية الفلسطينية، ونحن راضون كل الرضا عن الاتحاد السوفييتي أولا ثم روسيا الاتحادية، بمعنى أن العلاقة لم تتغير ولم تتبدل في العهد السوفييتي أو في عهد روسيا الاتحادية"، مؤكدا، "نعتبر العلاقة قوية سياسيا واقتصاديا وثقافيا".

والجمعة الماضية وقع الجانبان الفلسطيني والروسي عددا من الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية، خلال زيارة وفد وزاري فلسطيني إلى الأراضي الروسية.

وشملت هذه الاتفاقيات العديد من الجوانب والمجالات المختلفة وفق تصريحات وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي في لقاء مع "سبوتنيك"، حيث تحدث عن أبرز أعمال الوفد الوزاري ونتائج لقاءاته في العاصمة الروسية.

وأعرب العسيلي عن رضاه على نتائج أعمال الوفد الوزاري، وقال: تم إنجاز العديد من الاتفاقيات في عدة مجالات، وكان هناك اتفاقية تتعلق بوزارة العمل لإنشاء مركز في "بير زيت" تتولى الحكومة الروسية تزويده بالمعدات اللازمة، وإرسال خبراء لتدريب الفلسطينين في هذا المركز، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.