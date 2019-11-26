مواجهات دامية بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة عدد من عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتجدد المواجهات في محافظة الحديدة غربي البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت "ألوية العمالقة" العاملة في قوام القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، أن الحوثيين "هاجموا مناطق شمال غربي مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)، بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف واسعة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة"، مؤكدا تمكن القوات المشتركة من صد الهجوم بعد ساعات من الاشتباكات.

ووفقاً لقوات العمالقة، "تكبد الحوثيون خلال الاشتباكات، عشرات القتلى والجرحى وتم تدمير أسلحة ثقيلة دفعوا بها لتعزيز هجومهم".

كانت القوات المشتركة قد أعلنت الاثنين، مقتل وإصابة 69 من مسلحي الحوثيين، بإحباط هجمات ومحاولات تسلل نفذتها الجماعة مطلع الأسبوع، في مديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 كانون الأول/ديسمبر 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

ونشر الفريق الأممي لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، الشهر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الجانبين.