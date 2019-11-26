أول رد من "الحوثيين" على إطلاق سراح 200 من أسراها

علقت جماعة "أنصار الله" في اليمن على إعلان التحالف العربي إطلاق سراح 200 من أسراها.

القاهرة – سبوتنيك . رحبت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، بإعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية، بإطلاق سراح 200 من أسراها.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، على حسابه في "تويتر"، "نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفاؤه اليوم وندعوهم إلى إيقاف التعذيب والتعسفات حتى إخراج جميع الأسرى والمحتجزين لدى التحالف".

ودعا الحوثي جماعته إلى "ترتيب استقبال جماهيري لهؤلاء الأبطال عند وصولهم إلى أرض الوطن الغالي إن شاء الله".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق بأن القوات قررت إطلاق سراح مئات الأسرى من أسرى "الميليشيا الحوثية"؛ وذلك بحسب صحيفة "المدينة".

وقال المالكي "إنه انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول".

وتابع العقيد الركي تركي المالكي "إنه استمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني، وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، قررنا إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية".

وأوضحت قيادة قوات التحالف أنها ستقوم بتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.