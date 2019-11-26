تسجيل
19:11 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    تونس

    الاستثمارات التركية في تونس... فساد أم توظيف سياسي

    © Sputnik . Valeriy Shustov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/101474/67/1014746700.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201911261043525447-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/

    تصاعد الجدل حول إبرام الصفقات بين الحكومة التونسية مع شركات تركيا للاستثمار في تونس، وكان آخرها الشركة المشغلة لمطار النفيضة الدولي، التي حصلت على امتيازات تفضيلية لا تستجيب إلى المعايير المتفق عليها.

    وجاء هذا الكلام على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كشف عن بعض بنود الاتفاق بين السلطات التونسية وشركة تركية لتشغيل مطار النفيضة، وبأن جهات حكومية تربطها علاقات قوية بتركيا، سهلت هذه العملية.

    حجم الاستثمارات التركية

    لإلقاء الضوء أكثر على مسألة مطار النفيضة والاستثمارات التركية في تونس، يتحدث الصحفي التونسي بشير العايب لـ"سبوتنيك" فيقول: يعتبر حجم الاستثمارات التركية في تونس ضئيل ولكنه مهم، لأن الاستثمارات التركية اختارت المنشآت الحيوية بالذات، هي قليلة بالفعل ولكنها في أماكن مؤثرة.

    ويتابع العايب: ذهبت الاستثمارات المؤثرة إلى تركيا بسبب وجود الإخوان المسلمين في حركة النهضة، وليتقرب منصف المرزوقي وراشد الغنوشي من رجب طيب أردوغان، وذلك سمح لهم في فترة الحكومة الانتقالية بتمرير كل الاتفاقيات الاقتصادية بالرغم من الاعتراضات على ذلك.

    ويكمل: الآن ظهرت عدة مشاكل على هذه الاستثمارات والتي أثرت بشكل كبير على السير الحيوي للاقتصاد التونسي، من استيراد وتصدير وغير ذلك، فهناك مواد عديدة موجودة في دول كثيرة ولكننا نستوردها من تركيا.

    فيما يرى وزير التجارة والصناعة التونسي السابق محسن حسن في لقاء مع "سبوتنيك" أن الأمر مبالغ فيه، وأن هناك مغالطات في موضوع الاستثمارات التركية، ويكمل: الاستثمارات العمومية التونسية تتم وفق القانون، واختيار المستثمرين سواء كان في إطار رزمة أو إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو أي إطار يستجيب للشروط القانونية والقانون المنظم لهذه العملية سواء كان قانون الرزمات أو قانون الصفقات العمومية.

    ويواصل: بالتالي الحديث عن امتيازات استثنائية للمستثمرين الأتراك غير صحيح، فتونس بلد قانون ومؤسسات، وتعامل كل المستثمرين على قدم المساواة وفق القانون والإطار القانوني المنظم.

    مطار النفيضة

    وحول المطار الذي أثار الأزمة يعتبر العايب أن هناك اعتراضات على الاستثمارات لأنها غير واضحة، فلا يوجد فيها برامج أو استثمارات واضحة، بالحدود الخاضعة للقانون التونسي.

    ويضيف: وأبسط مثال على ذلك قانون مطار النفيضة، ومنحت فيها نسبة تخفيضات للجانب التركي بأكثر من 65% امتيازات، مع جدولة للديون، وهذا يعتبر ضربة كبية جدا للمؤسسة الاقتصادية التونسية.

    أما الوزير السابق الحسن فيعتبر أن كل شيء تم وفق القانون، ويبين: بالنسبة لمطار النفيضة صحيح أن صاحب الرزمة أو الشريك التركي تعرض إلى صعوبات عديدة في السنوات الأولى بسبب تراجع القطاع السياحي وتراكمت ديونه.

    ويكمل: أنا لست في مكان صاحب القرار، لكن أعتقد أنه تم إيجاد حل بالتراضي بين الطرفين في إطار القانون أيضا، ولا توجد محابات أو معاملة استثنائية لمستثمر على آخر.

    ويضيف: نحن نرحب بكل المستثمرين سواء كانوا من روسيا أو أمريكا أو تركيا أو غيرهم، والمهم أن يستجيب المستثمر للشروط القانونية، وأن يستجيب للضوابط المعمول بها.

    الاستثمار الأجنبي

    أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي في تونس بشكل عام، وإمكانية حلوله مكان الاستثمار التركي فيقول الصحفي التونسي: هناك علاقات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي ومع الصين ومع غيرها، التي يمكن أن تكون بديلا أنجع بالنسبة لتونس، فالعلاقات التونسية التركية رغم متانتها تسودها العديد من الاختلالات.

    ويكمل: فلو كان هناك استراتيجية واضحة للاستثمار في الاقتصاد التونسي فمرحبا به، لكن لحد الآن لم نجد أي أثر إيجابي لأي استثمار تركي في تونس، وكله يروج له عبر الإعلام فقط ولا وجود لغير ذلك.

    فيما يؤكد الوزير محسن حسن أن الأمر فقط من أجل مكاسب سياسية، ويقول: ليس هناك اعتراضات على الاستثمارات التركية، ونحن بحاجة للأستثمارات الأجنبية المباشرة مهما كان مصدرها، وبالتالي أعتقد أن هناك مغالطة ومبالغة بهذا الشأن.

    ويختم قوله: البعض يحاول أن يوظف هذا الأمر سياسيا، وهذا الأمر مجانب للحقيقة، وهو مرفوض طبعا، فنحن نعامل كل المستثمرين على قدم المساواة، ولا يوجد هناك أي تمييز.

    انظر أيضا:

    حزب "الحراك" يقبل استقالة المرزوقي ويكشف خلفه
    الكلمات الدلالية:
    حركة النهضة, الاستثمارات, تركيا, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة لـ معبد شرافانابيلاغولا، للمصور فينود كومار كولكارني، الذي تأهل إلى النهائي من مسابقة التصوير التاريخي للعام 2019
    أفضل صور مسابقة التصوير التاريخي 2019
    النصرة والخوذ البيض يحضران لمسرحية كيميائية جديدة
    "النصرة" و"الخوذ البيض" تحضران لمسرحية كيميائية جديدة
    إنفوجرافيك - بندقية كلاشنكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    بندقية كلاشنيكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك