مسلمو روسيا يعزون ألبانيا بضحايا الزلزال ويعلنون استعدادهم للمساعدة

أعرب ممثلو الدوائر الروحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تعازيهم ودعمهم لسكان ألبانيا، الذين تأثروا بالزلزال، وأنهم يجهزون مساعدات.

موسكو - سبوتنيك. قال رئيس الإدارة الروحية للمسلمين في جمهورية تتارستان، كامل ساميغولين لوكالة "سبوتنيك": "نعرب عن تعازينا ودعمنا للمتضررين بالزلزال، وأهاليهم وأقربائهم. نرجو من الله تعالى أن يلهمكم الصبر ويشد أزركم، أريد أن أضيف بأن مسلمي بلادنا يصلون مع إخوانهم المؤمنين في ألبانيا".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 30 كم غربي تيرانا وشعر به سكان منطقة البلقان ومنطقة بوليا جنوبي إيطاليا.

Four killed and more than 150 injured from the #earthquake with 6.4 magnitude that hit #Albania pic.twitter.com/GWxv4FK7rL — D. Tahiri (@IamDenis_Tahiri) November 26, 2019

وقال مفتي العاصمة الروسية، ايلدر اليوتدينوف "أنا على اتصال هاتفي دائم مع مفتي ألبانيا بويار سباهيو. إنه في المكان الذي وقع فيه الحادث"، معرباً عن تعاطفه ودعمه نيابة عن موسكو.

وقال مفتي موسكو بهذا الصدد: "قررت الإدارة الروحية لمسلمي موسكو وصندوق الزكاة الخيري تزويد المتضررين بكل مساعدة مالية ممكنة. نسأل الله تعالى أن يهب الضحايا رحمته، وأقاربهم - الصمود والشجاعة".

يذكر أن هذا هو الزلزال الثاني الذي تشهده ألبانيا بعد 21 أيلول/ سبتمبر، حيث عانى 132 شخصًا، ودُمر بالكامل 35 منزلاً (بما في ذلك مدرستان)، و 420 منزلاً تضررت بشكل جزئي، كما وتضررت 10 شركات تجارية.