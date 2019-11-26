وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية يعطل مدونة سلوك عمل اللجنة

أكدت عضوة اللجنة الدستورية السورية المصغرة، أشواق عباس، أن وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية المصغرة، يقوم بتعطيل مدونة سلوك عمل اللجنة، ولا يحترم أن هذا الحوار هو سوري - سوري.

جنيف - سبوتنيك. وقالت أشواق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن تقدمنا بجدول أعمال ولم نحصل على جواب حتى الآن، يعني نحن منذ يومين ننتظر جوابهم في حال الموافقة أو لا، هناك تعطيل لمدونة السلوك وتعطيل لأساس عمل اللجنة، حتى الآن لم نحصل على جواب وحتى هذه اللحظة ننتظر في حال سيوافقون أو لا على جدول الأعمال".

وأضافت أشواق "الوفد الوطني سلم مقترح جدول الأعمال، لكن الطرف الآخر حتى الآن لم يقدم جوابه على جدول الأعمال، نحن نشعر أن هناك عرقلة واضحة جدا ومتعمدة للجلسات، الهدف منها هو الضغط ومشاريع جاهزة ومنجزة ولا تمس الشعب السوري، الطروحات التي تنطرح الهدف منها القفز على الوقت وطرح أجندات منجزة كاملة".

وأكدت أشواق، مجيبة على سؤال حول فيما إذا كان المبعوث الأممي قد وافق على جدول الأعمال المقترح على أن "المبعوث الأممي إلى سوريا لا يمتلك الحق في الموافقة، هو خارج العملية، الموافقة سورية سورية، ودوره فقط التسيير".

هذا وبدأت الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم 25 نوفمبر، لكن حتى هذا اليوم، لم تجتمع الوفود الثلاثة للجنة الدستورية المصغرة، وهي وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، بسبب خلافات حول جدول أعمال اللجنة.