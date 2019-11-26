بناء على تعليمات الرئيس السيسي... فريق التدخل السريع ينقذ السيدة فريال

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعلاج حالة السيدة فريال، وسرعة نقلها إلى أحد المستشفيات، وتلقي العلاج اللازم.

قرر الرئيس السيسي علاج السيدة فريال، ورفع كفاءة منزلها، وتوفير الأثاث المناسب لها؛ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "بوابة الأهرام".

فبناء على تعليمات الرئيس المصري، توجه فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى إلى السيدة بمنطقة وسط البلد في العاصمة المصرية، القاهرة، ونقلها إلى مستشفى "دار الشفاء"، ومتابعة حالتها وما تحتاج إليه ورفع كفاءة منزلها.

وكانت السيدة فريال تعاني من أمراض السكر والقدم السكري، وتتخذ من أحد أرصفة وسط البلد مسكنا لها، وتبيع بعض الخردوات البسيطة وتعيش من مكسبها.