تركيا تعلن أن عملية "نبع السلام" شمالي سوريا ستتواصل حتى تحقق أهدافها

أعلن مجلس الأمن القومي التركي اليوم الثلاثاء أن عملية "نبع السلام" شمالي سوريا ستتواصل حتى تحقق أهدافها.

ذكرت وكالة "الأناضول" أن مجلس الأمن القومي التركي أعلن اليوم الثلاثاء أن عملية "نبع السلام" شمالي سوريا ستتواصل حتى تحقق أهدافها.

وقال المجلس في بيان له: "ننتظر من أطراف اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا إكمال إجراءات تطهيرها من الإرهابيين في أقرب وقت بما فيها تل رفعت ومنبج".

وأضاف: "دولتنا التي لا تتهرب من أي عبء أو مسؤولية في محاربة الإرهاب مستمرة في مكافحة "داعش" بكل حزم".

ودعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى: "دعم أنقرة في تأمين العودة الطوعية والآمنة للسوريين إلى ديارهم دون أي تمييز ديني أو عرقي".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن اليوم أن روسيا لا تملك أي معلومات عن اعتزام تركيا انتهاك المذكرة الروسية-التركية حول سوريا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الإيسلندي:

"فيما يتعلق بتنفيذ المذكرة الروسية التركية الموقعة يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، فليس لدينا معلومات تشير إلى اعتزام تركيا انتهاكها. أود أن أنصح "قوى سوريا الديمقراطية" ككل، والقيادة السياسية الكردية، أن تلتزم بكلمتها، لأننا فور توقيع هذه المذكرة المؤرخة 22 تشرين الأول/أكتوبر، حصلنا على الموافقة لتنفيذها، وقبل كل شيء، موافقة الرئيس السوري، بشار الأسد، وموافقة القيادة الكردية، التي أكدت بقوة أنها سوف تتعاون".