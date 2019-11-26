الملك سلمان يأمر بإعفاء أمين منطقة الرياض من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صدر اليوم أمر ملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

وأمر الملك سلمان بإعفاء المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وكان الفارس أميراً للرياض منذ فبراير/ شباط 2018، خلفاً للمهندس إبراهيم السلطان.

الف مبروك لسمو الامير

فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف#امين_منطقة_الرياض pic.twitter.com/jtlCNvqD60 — فايز المالكي (@fayez_malki) November 26, 2019

وأنهى الفارس المرحلة الثانوية في مدرسة اليمامة الثانوية بمدينة الرياض وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أريزونا بتوسان في تخصص الهندسة المدنية قسم إنشاءات، كما حصل على شهادة الماجستير في نفس التخصص من نفس الجامعة .