"أنصار الله": لم يتم تنفيذ إعلان التحالف إطلاق سراح 200 أسير

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبدالقادر المرتضى، اليوم الثلاثاء، على إعلان مبادرة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الإفراج عن 200 من أسرى الجماعة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المرتضى وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" وعضو وفدها المفاوض، في تغريدة على "تويتر" حول إعلان التحالف اليوم "بخصوص ما تم الإعلان عنه من قبل قوى العدوان عن إطلاق 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية... نؤكد أنه لم يتم شيء من هذا حتى الآن" وأضاف "سوف نوضح كل شيء في حينه".

بخصوص ماتم الإعلان عنه من قبل قوى العدوان عن إطلاق 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية ..

نؤكد أنه لم يتم شي من هذا حتى الآن.

وسوف نوضح كل شي في حينه. ان شاءالله. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) November 26, 2019

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق بأن القوات قررت إطلاق سراح المئات من أسرى "الميليشيا الحوثية"؛ وذلك بحسب صحيفة "المدينة".

وقال المالكي إنه "انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول".

وتابع العقيد الركن تركي المالكي "إنه استمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني، وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، قررنا إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية".

وأوضحت قيادة قوات التحالف أنها ستقوم بتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.