الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق قذيفتين من غزة صوب إسرائيل ويعترض إحداهما

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق قذيفتين من غزة صوب الأراضي الإسرائيلية وأن القبة الحديدية اعترضت إحداهما.

القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة".

هذا وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مستوطنات غلاف غزة وأسدروت.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قام، فجر الثلاثاء قبل الماضي، الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأكدت إسرائيل، بعدها بيومين، وقف عملية "الحزام الأسود" على قطاع غزة التي بدأتها في التاريخ نفسه، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.