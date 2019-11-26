الأردن... كشف هوية مطلقي النار داخل جامعة حكومية في إربد

كشف المقدم عامر السرطاوي، المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، عن اعتقال شخصين متورطين بحادثة إطلاق النار، داخل جامعة اليرموك، وما يزال البحث جاريا عن شخص ثالث متورط في الحادثة؛ بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

وذكر السرطاوي في بيان صحفي، أنه ورد بلاغ، ظهر اليوم، الثلاثاء، إلى مديرية شرطة إربد الأردنية، حول إقدام 3 أشخاص بإطلاق عيارات نارية بالهواء داخل الجامعة، ثم فروا من المكان، وذلك إثر خلافات سابقة مع آخرين.

وأشار السرطاوي إلى أن الحادثة لم تسفر عن إصابات، كما تم ضبط السلاح الناري.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم جامعة اليرموك، مخلص العتيبي، أنه تم تحديد هوية مطلقي النار، وفور معرفتهم، تم إلقاء القبض على اثنين منهم، وتم مباشرة التحقيق معهما، فيما يزال البحث جاريا عن متهم ثالث؛ بحسب الموقع الإلكتروني "زاد الأردن".

وكان 3 أشخاص مسلحين أقدموا على إطلاق عدة طلقات نارية عشوائية، ظهر اليوم، داخل حرم جامعة اليرموك، حيث أثارت الحادثة حالة من الفزع في صفوف الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة.

ونقل موقع صحيفة "الغد" الأردنية عن مصدر أمني جامعي أن الطلبة فوجئوا بمجهول أثناء خروجه من كلية الحجاوي يطلق النار بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد بأذى في الحادث الذي لم يتم معرفة دوافعه حتى الآن.