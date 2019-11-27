الحوثي يعلق على نبأ إفراج التحالف العربي عن 200 أسير

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، يوم الثلاثاء، ساخرا من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الإفراج عن 200 من أسرى الجماعة.

القاهرة - سبوتنيك وقال محمد الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نأمل أن تكون القوائم المسلمة بكشوفات الـ 200 هي ممن شملتهم مفاوضات ستوكهولم وليس أشخاصا مسجونين على قضايا شخصية، بسبب مخالفات في الإقامة أو أي شيء آخر".

وأشار إلى "الإفراج عن البعض في سنوات سابقة لحالات اشتباه أو قضايا شخصية".

نأمل أن تكون القوائم المسلمة بكشوفات ال٢٠٠ هي ممن شملتهم مفاوضات استكهولم وليس أشخاص مسجونين على قضايا شخصية بسبب مخالفات في الاقامة أو أي شيء آخر

كما تم الإفراج عن البعض في سنوات سابقة لحالات اشتباه أو قضايا شخصيه — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 26, 2019

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق من الثلاثاء، بأن القوات قررت إطلاق سراح المئات من أسرى "الميليشيا الحوثية"؛ وذلك بحسب صحيفة "المدينة".

وقال المالكي، إنه "انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول".

وتابع العقيد الركن تركي المالكي، "إنه استمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني، وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، قررنا إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية".