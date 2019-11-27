إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" المخصص للاتصالات... فيديو

أطلق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" المخصص للاتصالات، مساء يوم الثلاثاء، من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم غويانا الفرنسية بأميركا الجنوبية.

وأذاع التليفزيون المصري الرسمي، نبأ إطلاق القمر المصري الجديد والذي تم بواسطة الشركة الفرنسية آريان سبيس على صاروخ الإطلاق أريان 5.

وكان إطلاق القمر "طيبة 1 "مقررا في وقت سابق إلا أنه تأجل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم للقمر طيبة 1 بعد إطلاقه، لتقديم خدمة الاتصالات للمؤسسات الحكومية، وستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

شركة أريان سبيس تكشف تفاصيل عملية إطلاق القمر الصناعي طيبة 1#eXtranews pic.twitter.com/8HeT6R4tc5 — eXtra news (@Extranewstv) November 26, 2019

وأفاد مسؤولون حكوميون بأن القمر الصناعي الذي أنتجته إيرباص وتاليس ألينا سبيس سيظل في المدار لما لا يقل عن 15 عاما لتوفير خدمات الاتصال والإنترنت لكل شبر في مصر.