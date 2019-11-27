عون سيجري الاستشارات النيابية اللازمة لاختيار رئيس الحكومة

صرحت مصادر مقربة من قصر الرئاسي في لبنان بأن الاستشارات النيابية اللازمة سيقوم بها الرئيس ميشال عون، يوم الخميس، لاختيار رئيس الحكومة المقبلة في لبنان.

وبحسب "رويترز"، فإن رئيس الحكومة القادم لن يكون سعد الحريري، حيث أكدت الوكالة بأن رئيس الحكومة السابق قد صرح بعدم رغبته بتولي رئاسة الحكومة وأنه وصف هذا القرار بأنه "صريح وقاطع".

وقال الحريري في بيان: "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة ‘ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".

واستقال الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد احتجاجات مناوئة للحكومة في أنحاء البلاد.