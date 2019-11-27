أمير الكويت يبعث برقية عاجلة إلى أمير قطر عن "المصالحة الخليجية"

أعرب أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن أمله أن تكون مشاركة الدول الخليجية في دورة كأس الخلیج العربي لكرة القدم الرابعة والعشرین، إحدى الخطوات نحو الطریق الصحیح لإعادة اللحمة الخلیجیة لسابق عھدھا.

وأضاف أمير الكويت، خلال رسالة وجهها إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي تستضيف بلاده هذه النسخة، أن "تجمع دول الخليج في البطولة ينبغي أن يعزز وشائج وأواصر الأخوة، واستعادة الترابط والتقارب بین شعوب ودول المجلس، لاستكمال مسیرة التعاون القائم في مختلف المجالات والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون ووحدته"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

سمو الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد عبر فيها سموه عن بالغ اعتزازه وسروره بالتجمع الرياضي والأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الـ 24

وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء يبعثان ببرقيتي تهنئة مماثلتين#كونا #الكويت

(م.ث) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 26, 2019

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الثلاثاء، بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، وذلك من منصة ملعب خليفة الدولي، الذي سيحتضن جزءا من مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم "مونديال قطر 2022".

وتنظم دولة قطر البطولة الخليجية للمرة الرابعة، وتشارك في البطولة 8 منتخبات كروية، هي المنتخب السعودي والقطري والإماراتي والعراقي والبحريني والعماني واليمني والكويتي.