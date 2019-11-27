جنوب السودان يستعين بالخبرات المصرية في مجال التعليم

التقى وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، أمس الثلاثاء، بنظيره في جنوب السودان، دنج دنج هوك ياي، في القاهرة، حيث استعرض الوزير المصري مجالات التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" أن شوقي استعرض مع الوزير السوداني التعاون بين البلدين في مجال التعليم، والاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير النظام التعليمي بجنوب السودان، من خلال تأليف مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى طباعة الكتب الدراسية وتدريب المعلمين.

وأكد الدكتور طارق شوقي، خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع دولة جنوب السودان لتطوير النظام التعليمي، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.

من جهته، ثمّن وزير جنوب السودان، جهود الدولة المصرية في دعم بلاده من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية في تطوير نظام التعليم في جنوب السودان.