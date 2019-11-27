أمير الكويت يظهر في مناسبة خاصة... صور وفيديو

وحرص أمير الكويت على مشاركة عائلة الخرافي حفل عقد قران نجلها أحمد على ابنة خالد المشعان بديوان عائلة الخرافي.

ويعد هذا الظهور غير الرسمي الأول بعد نحو شهر ونصف من عودته من رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدا الصباح بصحة جيدة.

سلفي مخملي مع سيدي

صاحب السمو #صباح_الاحمد

الله يحفظه ❤️ 🇰🇼 pic.twitter.com/iL086S9xTH — انور جاسم الخرافي (@anwar_alkarafi) November 26, 2019

​وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع مصورة لحضور الصباح الحفل، مباركين للعروسين، ومشيدين بحضور الأمير هذه المناسبة، مؤكدين حرص الأمير دائما على مشاركة المواطنين أفراحهم.

سمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد والشيخ #ناصر_صباح_الأحمد في عقد قران أحمد جاسم الخرافي pic.twitter.com/iVEajOefOr — أخبار الساعة (@kuwait_khaber) November 26, 2019

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