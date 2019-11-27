مصدر حوثي ينفي إتمام صفقة تبادل الأسرى التي أعلنها التحالف

قال مصدر في جماعة "أنصار الله" إنهم لم يتسلموا حتى الآن الكشوف بأسماء الأسرى التي أعلن التحالف العربي الإفراج عنهم.

وأضاف المصدر، في حديث لـ"سبوتنيك": "لا نعلم هويتهم وهل هم من العسكريين أم محتجزين لدى الرياض، وربما تحمل الساعات القادمة تطورات جديدة".

وتابع: "وفد من لجنة الأسرى بصنعاء سوف يجتمع خلال الساعات القادمة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأشار المصدر إلى أن التحالف أعلن الإفراج عن الأسرى قبل أن تتم العملية، أو تسليم معلومات عنها، في الوقت الذي أفشل التحالف الأسبوع الجاري صفقة لتبادل الأسرى في تعز بوساطة قبلية كانت تضم 135 أسيرا من الجانبين (60 من التحالف و75 من أنصار الله).

وذكر المصدر أن "لجنة الأسرى قالت في تصريح لها أنه لم يتم أي جديد وبعد اجتماعنا بالصليب الأحمر الدولي سوف نعرف هوية ما أعلن التحالف الإفراج عنهم، هل هم من الأسرى وهل كانوا في السعودية وتم اعتقالهم أم هم مواطنين مغتربين، نحن ننتظر اللقاء مع اللجنة الدولية للحصول على الأسماء ومطابقتها مع الكشوف الموجودة لدينا".

وأكد المصدر أن الساعات القادمة سوف تحمل التفاصيل الكاملة حول إتمام الصفقة من عدمه.

وكان محمد على الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله"، قد رحب أمس الثلاثاء، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق سراح 200 أسير حوثي لديه، داعيا التحالف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين.

وسبق أن أعلن التحالف، اليوم، على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، عن إطلاقه مبادرة جديدة تهدف إلى حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى.