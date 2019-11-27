الرئيس اللبناني يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان ويؤكد العمل على معالجة الأوضاع

واصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، لقاءاته لعرض الأوضاع في لبنان، والملابسات التي ترافق التطورات السياسية والأمنية.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، "استقبل عون عميد السلك الدبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة ومستجداتها".

ونقل المونسنيور سبيتري: "دعم الكرسي الرسولي للجهود المبذولة لمعالجة المشاكل الراهنة، والتضامن الذي يبديه بابا الفاتيكان فرنسيس تجاه اللبنانيين، لاسيما أولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية قاسية".

وأعرب عن أمل الكرسي الرسولي بالإسراع في تشكيل حكومة تنصرف إلى الاهتمام بالأوضاع في البلاد لاسيما منها الوضع الاقتصادي ورعاية المواطنين وخصوصا منهم ذوي الدخل المحدود، ومشجعا على استمرار الحوار بحثا عن حلول مرضية.

ووجه عون الشكر إلى السفير البابوي على الاهتمام الذي يبديه الفاتيكان بالأوضاع الراهنة في لبنان، مؤكدا العمل على معالجتها على مختلف المستويات.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، فيما قدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.